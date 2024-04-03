Через негоду в Україні знеструмлено майже 340 населених пунктів
Через негоду в Україні знеструмлено 337 населених пунктів. Найбільше відключень у Київській області.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Так, у Київській області знеструмлено 180 населених пунктів, у Чернігівській – 58, у Житомирській – 48, у Хмельницькій – 22, у Дніпропетровській – 20, у Черкаській – 5, у Кіровоградській – 4 населені пункти.
Крім цього, у Харкові протягом 2 квітня застосовувалися графіки погодинних відключень – знеструмлювалися близько 230 тисяч споживачів. Також графіки застосовуються 3 квітня зранку – відключено 115 тисяч абонентів.
В інших областях країни обмежень споживачів не планується.
Загалом, як уточнили у Міненерго, дефіциту електроенергії не передбачається. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.
Водночас внаслідок обстрілів у Донецькій області знеструмлювалася повітряна лінія 110 кВ. На Дніпропетровщині через обрив проводу відключалась повітряна лінія 150 кВ. У районі тривають бойові дії. Споживачі не знеструмлювались.
Нагадаємо:
Після масштабних атак, які здійснила Росія 22 та 29 березня, Група ДТЕК втратила 80% своїх генеруючих потужностей.