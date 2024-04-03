Из-за непогоды в Украине обесточены почти 340 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 337 населенных пунктов. Больше всего отключений в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Так, в Киевской области обесточены 180 населенных пунктов, в Черниговской – 58, в Житомирской – 48, в Хмельницкой – 22, в Днепропетровской – 20, в Черкасской – 5, в Кировоградской – 4 населенных пункта.

Кроме того, в Харькове в течение 2 апреля применялись графики почасовых отключений – обесточивались около 230 тысяч потребителей. Также графики применяются 3 апреля с утра – отключено 115 тысяч абонентов.

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В других областях страны ограничений потребителей не планируется.

В целом, как уточнили в Минэнерго, дефицит электроэнергии не предполагается. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно.

В то же время, в результате обстрелов в Донецкой области обесточивалась воздушная линия 110 кВ. На Днепропетровщине из-за обрыва провода отключалась воздушная линия 150 кВ. В районе продолжаются боевые действия. Потребители не обесточивались.

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Напомним:

После масштабных атак, совершенных Россией 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.