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Уряд унормував перехід кордону з Білої Церкви до Румунії

Вівторок, 2 квітня 2024, 17:15 - Європейська правда

Кабінет міністрів остаточно затвердив угоду з Румунією про відкриття нового пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква у Закарпатській області та Сігету Мармацієй у Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі українського уряду.

Згідно з повідомленням, між урядами двох країн затверджено угоду про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). 

 

Нагадаємо, торік у серпні український уряд схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону – біля села Біла Церква над Тисою на Закарпатті. 

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Того ж літа Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Також Україна долучилась до програми ЄС із розбудови інфраструктури у кількох сферах, щоб покращувати сполучення України з її сусідами з ЄС. 

Європейська правда.

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