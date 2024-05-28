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Норвезькі нафтогазові компанії цьогоріч витратять рекордні 24 мільярди доларів

Вівторок, 28 травня 2024, 14:00 - Економічна правда

Норвезькі нафтогазові компанії інвестують у розвиток родовищ 247 мільярдів крон (24 мільярди доларів), гроші підуть безпосередньо на видобуток і розбудову трубопроводів.

Про це повідомляє Статистичне бюро Норвегії.

Згідно з їх даними, витрати зростуть на 32 млрд у 2024 році порівняно з 215 млрд крон минулого року. Цьогорічні витрати є історично найвищою номінальною оцінкою з моменту створення цієї статистики. 

В бюро очікують високу інвестиційну активність наступного року на родовищах, розробка яких розпочалася наприкінці 2022 року. Нові трубопроводи, які з'єднають розробки, а також збільшення видобутку на родовищах, які вже працюють, ще більше стимулюватимуть витрати.

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Норвезькі нафтогазові компанії прагнули скористатися податковими пільгами, наданими в епоху Covid 19, і тому є багато планів розробок та розвитку поданих до кінця 2022 року. Під час пандемії ціна на нафту різко впала, що викликало занепокоєння щодо інвестицій та скорочення робочих місць у галузі. 

В бюро прогнозують, що витрати нафтогазових компаній складуть 216 млрд крон у наступному році.

Нагадаємо:

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Норвегія, яка є найбільшим постачальником газу до Європи, може експортувати рекордну кількість газу у 2024 році. Це пов'язано з планами скоротити обсяги технічного обслуговування на своїх газодобувних підприємствах.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз вжив заходів для стабілізації внутрішнього ринку газу та скоротив імпорт російського "блакитного палива" на 71%.

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