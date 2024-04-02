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Кабмин унормировал переход границы из Белой Церкви в Румынию

Вторник, 2 апреля 2024, 17:15 - Европейская правда

Кабинет министров окончательно утвердил соглашение с Румынией об открытии нового пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Согласно сообщению, между правительствами двух стран утверждено соглашение об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).

 

Напомним, в августе прошлого года украинское правительство одобрило проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы – возле села Белая Церковь над Тисой на Закарпатье.

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Тем же летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.

Европейская правда.

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Румыния Украина
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