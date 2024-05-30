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Румунський стартап зібрав 60 мільйонів доларів, щоб допомогти старомодним банкам

Четвер, 30 травня 2024, 16:59 - Економічна правда

Стартап з Румунії "FintechOS", що створює інструменти, які допомагають старим банківським і страховим компаніям надавати нові функції та продукти, залучив інвестиції у розмірі 60 мільйонів доларів.

Про це повідомляє TechCrunch.

Співзасновник і генеральний директор Тео Блідарус заявив, що компанія планує використати фінансування для виходу на міжнародний рівень.

За словами Блідаруса, стартап може співпрацювати з існуюючою інфраструктурою компанії й реалізовувати 95% трансформацій без "операцій на відкритому серці". Таким чином консультанти та бізнесмени зможуть самостійно створювати нові види фінансових продуктів і послуг.

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Стартап працює з повним спектром продуктів, від депозитів до кредитування, іпотеки та страхування капіталу.

Серед ключових клієнтів FintechOS – Société Générale, Admiral, Benenden Health, Avant Money і Vibrant Credit Union у США, Великобританії, континентальній Європі та азійсько-тихоокеанському регіоні. 

Нагадаємо:

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Стартап штучного інтелекту Ілона Маска xAI залучив 6 мільярдів доларів в рамках раунду фінансування серії B за підтримки інвесторів.

Економічна правда.

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