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Поляки відновили блокування руху вантажівок у ПП "Угринів-Долгобичув"

Вівторок, 2 квітня 2024, 10:58 - Європейська правда

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею відновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – ідеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі просять водіїв і перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.

28 березня стало відомо, що польські протестувальники призупинили блокаду на пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів – Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня.

Станом на 24 березня польські протестувальники блокували рух на трьох КПП – "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська",  при цьому на двох останніх українські вантажівки взагалі не пропускали з України в Польщу. 

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В уряді України визнали, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, тому що діалогу фактично немає і з польського боку немає готовності до поступок. 

Європейська правда

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