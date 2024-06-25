ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5% – Держстат

Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом минулого року збільшився на 6,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

А порівняно з попереднім кварталом зростання реального ВВП склало 1,2%.

У першому кварталі 2023 року реальний ВВП скоротився на 10,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі ВВП зріс на 19,2%, у третьому - на 9,6, у четвертому - на 4,7.

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Нагадаємо:

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в травні 2024 р. порівняно з травнем минулого року становило 3,7%. Це нижче за квітневий показник 2024 р., який становив 4,3%.

Економічна правда

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