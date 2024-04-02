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Поляки возобновили блокирование движения грузовиков в ПП "Угринов-Долгобычув"

Вторник, 2 апреля 2024, 10:58 - Европейская правда

В пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" на границе с Польшей возобновилось блокирование движения для грузовых транспортных средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов – Долгобычув" возобновилось блокирование движения для грузовиков. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при международных перевозках.

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28 марта стало известно, что польские протестующие приостановили блокаду на пункте пропуска на границе с Польшей "Угринов – Долгобычув" ориентировочно до 2 апреля.

По состоянию на 24 марта польские протестующие блокировали движение на трех КПП – "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская", при этом на двух последних украинские грузовики вообще не пропускали из Украины в Польшу.

В правительстве Украины признали, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, потому что диалога фактически нет и с польской стороны нет готовности к уступкам.

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Европейская правда

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