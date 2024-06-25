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Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів

Вівторок, 25 червня 2024, 17:41 - Віктор Волокіта

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування. 

Про це повідомляє Міністерство економіки. 

Як зазначається, відповідні зміни до постанови №76 Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 18 червня 2024 року.

"Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. 

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Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", – розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Рішення Уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

  • нетехнічного обстеження;
  • технічного обстеження;
  • очищення;
  • інспектування;
  • контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. 

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Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Нагадаємо: 

Станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. 

В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. 

В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.

Економічна правда 

Мінекономіки розмінування Україна
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