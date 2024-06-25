Уряд дозволив операторам з розмінування забронювати 100% саперів
Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Як зазначається, відповідні зміни до постанови №76 Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 18 червня 2024 року.
"Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі.
Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій", – розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Рішення Уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:
- нетехнічного обстеження;
- технічного обстеження;
- очищення;
- інспектування;
- контролю якості.
Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях.
Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.
Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.
Нагадаємо:
Станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності.
В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові.
В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.
Економічна правда