Всі розділи
Укр / Рус

В Україні збільшились випадки шахрайства, замаскованого під допомогу від міжнародних донорів

Вівторок, 2 квітня 2024, 10:49 - Анастасія Дячкіна

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграцї. 

"Зокрема, шахраї поширюють фейкові посилання на реєстрацію грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції ООН. У зв'язку з цим МОМ наголошує, що ніколи не використовує гугл-форми для збору будь-яких персональних даних для надання багатоцільової грошової допомоги", – зазначили у міністерстві. 

У відомстві наголосили, що не потрібно вводити дані платіжної картки на незнайомих і підозрілих вебсайтах та переходити за посиланнями з ненадійних джерел.

Реклама:

Зокрема, у Мінреінтеграції закликають ніколи не надавати таку інформацію: тризначний номер на зворотному боці картки (CVV/CVC-код); пін-код картки; логін і пароль для інтернет-банкінгу; коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Читайте також: Дзвінки з НБУ, заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми. Як не потрапити на гачок?

Нагадаємо: 

Реклама:

За підсумками минулого року в Україні було відкрито рекордну кількість справ за статтею "Шахрайство" за останні 11 років - 82,6 тисячі кримінальних проваджень.




шахрайство
Реклама:
Матеріали за темою
Засновника FTX Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в'язниці за шахрайство 28 березня 2024, 17:20
Трампові вдалося уникнути конфіскації активів у справі про шахрайство 26 березня 2024, 08:18
У Києві псевдовійськові привласнили допомогу для ЗСУ на майже 2 мільйони 19 березня 2024, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті