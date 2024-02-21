Торік в Україні зафіксували новий антирекорд шахрайства

За підсумками минулого року в Україні було відкрито рекордну кількість справ за статтею "Шахрайство" за останні 11 років - 82,6 тисячі кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Опендатабот.

Торік за звинуваченнями у шахрайстві було відкрито 82 609 кримінальних проваджень. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Аналітики зазначають, що востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році — тоді кількість нових проваджень сягла 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку великої війни.

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Крім цього, пандемія шахрайства не вщухає: вже у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд — 8 421 відкритих проваджень - в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року.

Натомість справ за ст. 190, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років — лише 18%.

Опендатабот

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