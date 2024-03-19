У Києві псевдовійськові привласнили допомогу для ЗСУ на майже 2 мільйони

У Києві шахраї підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 млн грн. Двом псевдовійськовим повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям столиці, які шляхом обману заволоділи гуманітарною допомогою для ЗСУ на майже 1,7 млн грн (ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігуранти, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із проханням надати гуманітарну допомогу.

Надалі підозрювані під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито військових частин приїжджали на зустріч та отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд.

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При цьому зловмисники оформлювали акт прийому-передачі допомоги. Як доказ отримання допомоги від фонду військовою частиною шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали й допомоги не отримували.

На даний час встановлена причетність фігурантів до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Обох підозрюваних суд взяв під варту.

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