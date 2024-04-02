В Украине увеличились случаи мошенничества, замаскированного под помощь от международных доноров
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об увеличении случаев мошеннических действий, замаскированных под денежную помощь от международных доноров.
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
"В частности, мошенники распространяют фейковые ссылки на регистрацию денежной помощи от Международной организации по миграции ООН. В этой связи МОМ подчеркивает, что никогда не использует гугл-формы для сбора каких-либо персональных данных для предоставления многоцелевой денежной помощи", – отметили в министерстве.
В ведомстве отметили, что не нужно вводить данные платежной карты на незнакомых и подозрительных веб-сайтах и переходить по ссылкам из ненадежных источников.
В частности, в Минреинтеграции призывают никогда не предоставлять следующую информацию: трехзначный номер на оборотной стороне карты (CVV/CVC-код); пин-код карты; логин и пароль для интернет-банкинга; коды (одноразовые пароли) банка и мобильных операторов.
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Напомним:
По итогам прошлого года в Украине было открыто рекордное количество дел по статье "Мошенничество" за последние 11 лет - 82,6 тысячи уголовных производств.