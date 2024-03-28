Засновника FTX Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в'язниці за шахрайство

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Окружний суддя США виніс вирок у справі засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда за звинуваченням у шахрайстві із крадіжкою 8 млрд дол у клієнтів біржі, засудивши його до 25 років в'язниці.

Про це пише Reuters.

"Я зробив багато помилок", - заявив Бенкман-Фрід у суді, але продовжував наполягати на тому, що у біржі FTX була можливість розплатитися з клієнтами, коли вона "обвалилась".

"Окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок на засіданні суду Манхеттена після того, як відхилив твердження Бенкмана-Фріда про те, що клієнти FTX насправді не втратили гроші, і звинуватив його у брехні під час судових свідчень.

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Присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним 2 листопада за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, що стали наслідком краху FTX у 2022 році. Крах FTX прокурори назвали "одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США", - йдеться у повідомленні.

Суддя Каплан заявив, що Бенкман-Фрід не проявив каяття.

"Він знав, що це неправильно. Він знав, що це злочин. Він шкодує, що зробив дуже погану ставку на ймовірність того, що його спіймають. Але він не збирається нічого визнавати, і це його право", - сказав Каплан перед винесенням вироку.

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Засновник FTX під час 20-хвилинного виступу перед суддею визнав, що клієнти FTX постраждали, і попросив вибачення у своїх колишніх колег з біржі.

Каплан заявив, що суд встановив те, що клієнти FTX втратили 8 мільярдів доларів, інвестори FTX втратили 1,7 мільярда доларів, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкманом- Фрідом, втратили 1,3 мільярда доларів.

"Твердження відповідача про те, що клієнтам і кредиторам FTX буде виплачено в повному обсязі, вводить в оману, є логічно хибним і спекулятивним", - заявив Каплан.

"Злодій, який бере свою здобич в Лас-Вегас і успішно робить ставки на вкрадені гроші, не має права на зменшення вироку, використовуючи свій виграш в Лас-Вегасі, щоб повернути вкрадене", - наголосив він.

Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час судових свідчень, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів, взяті з FTX.

Федеральні прокурори вимагали для нього тюремного ув'язнення терміном від 40 до 50 років. Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Мукасей стверджував, що вирок не повинен перевищувати 5-5,5 років ув'язнення.

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Нагадаємо:

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня 2022 року на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Бенкмана-Фріда американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

У серпні 2023 року його відправили до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.

У листопада 2023 року Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові після того. Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожним із найсерйозніших звинувачень. Суддя призначив дату винесення вироку в березні.

Економічна правда