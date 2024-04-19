Із початку року в Україні відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

У першому кварталі 2024 року в Україні відкрили понад 24 тис кримінальних справ за ст. 190 "Шахрайство". Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

"За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023 році", – свідчать дані.

В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік – майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази – 2 тис.

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Лише 3,4 тис або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 – 19%.

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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів.