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С начала года в Украине открыли рекордное количество дел о мошенничестве

Пятница, 19 апреля 2024, 10:44 - Анастасия Дячкина

В первом квартале 2024 года в Украине возбуждено более 24 тыс уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого.

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

"За первый квартал 2024 года уже открыто на 20% больше дел о мошенничестве по сравнению с соответствующим периодом в 2023 году", – свидетельствуют данные.

В среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году – почти 7 тыс. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был меньше в 4 раза – 2 тыс.

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Только 3,4 тыс или 14% всех зарегистрированных дел в начале 2024 года дошли до суда. Еще более 2 тыс производств было закрыто. За соответствующий период прошлого года в суд поступило лишь 10% открытых производств, а в 2021 году – 19%.

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Напомним:

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Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило об увеличении случаев мошеннических действий, замаскированных под денежную помощь от международных доноров.

мошенничество
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