ЄЦБ попросить Raiffeisen Bank пришвидшити вихід з ринку РФ

Getty Images

Австрійський Raiffeisen Bank International (РБІ), найбільший західний банк в Росії, очікує, що Європейський центральний банк незабаром звернеться до нього з проханням прискорити скорочення свого бізнесу в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом вимог, кредити клієнтам значно скоротяться до 2026 року, до 65% порівняно з третім кварталом минулого року, так само як і міжнародні платежі з Росії, повідомляє австрійський банк.

Проєкт вимог ЄЦБ виходить далеко за рамки власних планів РБІ щодо подальшого скорочення російського бізнесу і може негативно вплинути на можливість продажу АТ "Райффайзенбанк", зазначили в РБІ.

Реклама:

"РБІ прагне досягти деконсолідації АТ "Райффайзенбанк", в тому числі шляхом продажу цього підрозділу", - зазначили в РБІ.

Нагадаємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в Росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.

Реклама:

У Відні 4 квітня пройшла акція з закликом до членів правління Raiffeisen Bank закрити бізнес у Росії. Відповідна петиція набрала голоси 50 тисяч європейців.