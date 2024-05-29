Raiffeisen Bank заборонить росіянам переказувати долари за кордон

Російський підрозділ банку Raiffeisen Bank заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Про це йдеться у релізі фінустанови.

"З 10 червня 2024 року вихідні платежі в доларах США будуть недоступні у зв'язку зі зміненими вимогами банків-кореспондентів, які здійснюють такі перекази. На жаль, ми не можемо на це вплинути", - йдеться у повідомленні.

Ця зміна зачіпає всіх клієнтів банку. Втім, на вхідні платежі в доларах обмежень немає. Також обмеження не стосуються платежів в інших іноземних валютах.

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Нагадаємо:

З 1 червня 2024 року російська частина Raiffeisen Bank припиняє відкривати усі види накопичувальних рахунків.

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Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на початку травня заявив, що влітку 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

15 травня повідомляли, що Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків у 2023 році, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.

Економічна правда