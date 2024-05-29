Raiffeisen Bank заборонить росіянам переказувати долари за кордон
Російський підрозділ банку Raiffeisen Bank заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.
Про це йдеться у релізі фінустанови.
"З 10 червня 2024 року вихідні платежі в доларах США будуть недоступні у зв'язку зі зміненими вимогами банків-кореспондентів, які здійснюють такі перекази. На жаль, ми не можемо на це вплинути", - йдеться у повідомленні.
Ця зміна зачіпає всіх клієнтів банку. Втім, на вхідні платежі в доларах обмежень немає. Також обмеження не стосуються платежів в інших іноземних валютах.
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Нагадаємо:
З 1 червня 2024 року російська частина Raiffeisen Bank припиняє відкривати усі види накопичувальних рахунків.
Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на початку травня заявив, що влітку 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.
15 травня повідомляли, що Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.
Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків у 2023 році, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.
Економічна правда