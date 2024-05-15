США можуть обмежити доступ Raiffeisen до американської фінсистеми через роботу в РФ

Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"6 травня заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо надіслав RBI листа, в якому висловив занепокоєння щодо присутності RBI в Росії, а також щодо угоди на 1,5 мільярда доларів з російським олігархом, який потрапив під санкції, від якої банк відмовився, за словами особи, яка побажала залишитися невідомою, оскільки це приватна справа", - пише видання.

Хоча від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, Райффайзен відмовився через кілька днів після отримання листа, джерело повідомило, що занепокоєння Казначейства США щодо діяльності австрійського банку в Росії залишається.

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Це попередження є найсерйознішим на сьогоднішній день для найбільшого західного банку в Росії і слідує за місяцями тиску з боку Вашингтона, який вже більше року вивчає діяльність RBI в країні.

У березні агентство Reuters повідомило про сильну опозицію США до угоди з Дерипаскою, яку Райффайзен розглядав як засіб розблокування частини своїх коштів, що застрягли в Росії.

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Нагадаємо:

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов'язаної з Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів.