Raiffeisen Bank припиняє відкривати накопичувальні рахунки у Росії

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З 1 червня 2024 року російська частина Raiffeisen Bank припиняє відкривати усі види накопичувальних рахунків.

Про це повідомляє пресслужба російського банку.

Накопичувальні рахунки - це депозити, що відрізняються від класичних довшим (часто безстроковим) терміном дії, нижчою відсотковою ставкою, але більшим контролем за своїми грошима.

Raiffeisen Bank припиняє відкривати такі рахунки за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати", а також накопичувальний вклад "Фіксований". При цьому, усі рахунки, що були відкриті до 1 червня 2024 року будуть обслуговувати у звичайному режимі.

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У банку пояснюють закриття послуг відкриття накопичувального рахунку ринковими умовами:

"Ринкові умови істотно змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту", - йдеться у заяві банку.

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Нагадаємо:

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на початку травня заявив, що влітку 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

15 травня повідомляли, що Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків у 2023 році, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.

Економічна правда