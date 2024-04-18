ЕЦБ попросит Raiffeisen Bank ускорить выход с рынка РФ

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Австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ), крупнейший западный банк в России, ожидает, что Европейский центральный банк вскоре обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в России.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту требований, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, так же как и международные платежи из России, сообщает австрийский банк.

Проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов РБИ по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может негативно повлиять на возможность продажи АО "Райффайзенбанк", отметили в РБИ.

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"РБИ стремится достичь деконсолидации АО "Райффайзенбанк", в том числе путем продажи этого подразделения", - отметили в РБИ.

Напомним:

Австрийский Raiffeisen Bank International недавно разместил более тысячи объявлений о вакансиях в России, указывая на амбициозные планы роста в этой стране, что явно противоречит его официальному обещанию выйти с рынка.

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В Вене 4 апреля прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. Соответствующая петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев.