Споживання електроенергії зросло на 7%: "Укренерго" знову закликає економити

Від ранку 17 квітня споживання електроенергії через похолодання перевищує рівень вівторка на майже 7%, що створює додаткове навантаження на електростанції.

Про це заявили в "Укренерго".

"Від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції - необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях.

Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає - теплові електростанції є однією з основних цілей збройних ударів росіян. Імпорту, який є нормальним ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні майже вдвічі менше", - йдеться у повідомленні.

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У компанії додали, що підтримати безпечну роботу енергосистеми допоможуть наступні дії:

не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;

не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилосмоком, бойлером, електроплитою, чайником та багато інших;

вимкніть зайве освітлення та електроприлади.

Бізнес та промисловість також закликали до економії:

просять зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, особливо у вечірні години з 19.00 до 22.00;

переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.

Нагадаємо:

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Через похолодання збільшилося споживання електроенергії на 6,5%, що потребує додаткового включення 3-4 блоків на теплових електростанціях.

Економічна правда