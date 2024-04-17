Споживання електроенергії зросло на 7%: "Укренерго" знову закликає економити
Від ранку 17 квітня споживання електроенергії через похолодання перевищує рівень вівторка на майже 7%, що створює додаткове навантаження на електростанції.
Про це заявили в "Укренерго".
"Від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції - необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях.
Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає - теплові електростанції є однією з основних цілей збройних ударів росіян. Імпорту, який є нормальним ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні майже вдвічі менше", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що підтримати безпечну роботу енергосистеми допоможуть наступні дії:
- не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;
- не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилосмоком, бойлером, електроплитою, чайником та багато інших;
- вимкніть зайве освітлення та електроприлади.
Бізнес та промисловість також закликали до економії:
- просять зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, особливо у вечірні години з 19.00 до 22.00;
- переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.
Нагадаємо:
Через похолодання збільшилося споживання електроенергії на 6,5%, що потребує додаткового включення 3-4 блоків на теплових електростанціях.
Економічна правда