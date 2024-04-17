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Споживання електроенергії зросло на 7%: "Укренерго" знову закликає економити

Середа, 17 квітня 2024, 19:50 - Олексій Павлиш

Від ранку 17 квітня споживання електроенергії через похолодання перевищує рівень вівторка на майже 7%, що створює додаткове навантаження на електростанції.

Про це заявили в "Укренерго".

"Від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції - необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях.

Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає - теплові електростанції є однією з основних цілей збройних ударів росіян. Імпорту, який є нормальним ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні майже вдвічі менше", - йдеться у повідомленні.

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У компанії додали, що підтримати безпечну роботу енергосистеми допоможуть наступні дії:

  • не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;
  • не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилосмоком, бойлером, електроплитою, чайником та багато інших;
  • вимкніть зайве освітлення та електроприлади.

Бізнес та промисловість також закликали до економії:

  • просять зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, особливо у вечірні години з 19.00 до 22.00;
  • переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.

Нагадаємо:

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Через похолодання збільшилося споживання електроенергії на 6,5%, що потребує додаткового включення 3-4 блоків на теплових електростанціях.

Економічна правда

Укренерго енергетика
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