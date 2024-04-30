Литовські компанії експортували в РФ товари військового призначення на 130 мільйонів євро

Литовські компанії в 2022-2023 роках, використовуючи схеми обходу санкцій, експортували до Росії товарів подвійного призначення на суму щонайменше 130 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання LRT.

Під виглядом експорту до Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії та інших держав, наближених до Кремля, литовські компанії відвантажували товари західного виробництва з потенційним військовим застосуванням у період з березня 2022 року по серпень 2023 року. Поки Литва не заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

За даними LRT, мікросхеми, підшипники, антени, конденсатори, радіонавігаційні пристрої, напівпровідники та інші товари подвійного призначення, які "експортуватися" до третіх країн, насправді опинялися в Росії. Ця схема була зупинена, коли Литва заборонила транзит певних товарів до третіх країн.

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70 компаній експортували санкційні товари неодноразово. Одна з них, зареєстрована в Клайпеді транспортна компанія Zetemzeja, нібито відправляла мікрочіпи американського виробництва.

Журналістське розслідування виявило, що логістична компанія Delamode Baltics, яка в минулому надавала послуги Збройним силам Литви, Державній прикордонній службі та Ігналінській атомній електростанції, могла виступати посередником у щонайменше 10 поставках товарів подвійного призначення до Росії.

Delamode Baltics могла перевозити через Грузію підшипники, електроніку, процесори та інше обладнання, що компанія заперечує.

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За даними LRT, серед ймовірних експортерів так званих "предметів поля бою" є компанії, які вже п'ять років працюють без директора, не подають фінансові звіти і перебувають у процесі ліквідації.

Економічна правда.