Російський "Совкомфлот" перейменовує нафтові танкери, що потрапили під санкції США
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними агентства, наразі принаймні чотири танкери змінили свої назви, а також прапор РФ на Габону: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.
Нафтові танкери часто змінюють назви після запровадження санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх все ще можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.
Зазначається, що Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", щоб транспортувати свою нафту.
За даними підрозділу найбільшого у світі суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., російська компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 000 барелів нафти.
Нагадаємо:
США разом з іншими країнами Великої сімки, які входять до Коаліції обмеження цін, працюють над додатковими кроками щодо зменшення можливостей РФ отримувати прибутки від продажу нафти, які Кремль використовує у війні проти України.
З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.
Російські нафтові компанії стикаються з затримками в оплаті за нафту і паливо на кілька місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають більш обережними через вторинні санкції США.