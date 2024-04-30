Російський "Совкомфлот" перейменовує нафтові танкери, що потрапили під санкції США

Російська компанія "Совкомфлот" перейменувала деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, наразі принаймні чотири танкери змінили свої назви, а також прапор РФ на Габону: Kemerovo замість NS Columbus, Belgorod замість NS Bravo, Kaliningrad замість NS Captain та Krasnoyarsk замість NS Creation.

Нафтові танкери часто змінюють назви після запровадження санкцій, щоб дистанціюватися від списків у базах даних санкцій, хоча їх все ще можна ідентифікувати за унікальними та незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

Зазначається, що Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот "Совкомфлоту", щоб транспортувати свою нафту.

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За даними підрозділу найбільшого у світі суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., російська компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатний перевозити близько 700 000 барелів нафти.

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США разом з іншими країнами Великої сімки, які входять до Коаліції обмеження цін, працюють над додатковими кроками щодо зменшення можливостей РФ отримувати прибутки від продажу нафти, які Кремль використовує у війні проти України.

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З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

Російські нафтові компанії стикаються з затримками в оплаті за нафту і паливо на кілька місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають більш обережними через вторинні санкції США.