Країни G7 домовилися закрити свої вугільні електростанції не пізніше 2035 року

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Міністри енергетики провідних країн G7 домовилися про закриття вугільних електростанцій не пізніше 2035 року. Це є значним кроком на шляху до відмови від викопного палива.

Про це пише агентство Reuters.

У вівторок міністри опублікують підсумкове комюніке, в якому детально викладуть зобов’язання G7 щодо декарбонізації своїх економік.

Міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратін сказав, що міністри також обмірковують потенційні обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європу, які Європейська комісія має запропонувати в короткостроковій перспективі.

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"Питання знаходиться на технічному і політичному порядку денному (G7). Ми працюємо над цим, я не можу сказати більше... якщо буде остаточне рішення, я про це повідомлю", - сказав міністр на брифінгу з журналістами.

Минулого року G7 пообіцяла зробити пріоритетними конкретні кроки для поступової відмови від вугільної енергетики, не вказавши при цьому певного терміну.

Економічна правда.

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