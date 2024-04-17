В Україні через похолодання зросло споживання електроенергії - Укренерго
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", - йдеться у повідомленні.
Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами із 19:00 до 22:00.
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Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств.