В Україні через похолодання зросло споживання електроенергії - Укренерго

Через похолодання збільшилося споживання електроенергії на 6,5%, що потребує додаткового включення 3-4 блоків на теплових електростанціях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян", - йдеться у повідомленні.

Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами із 19:00 до 22:00.

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