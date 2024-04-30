Власниця Fondy заявляє про несправедливість рішення НБУ та просить СБУ оприлюднити докази

Власниця платіжної платформи Fondy Валерія Вагоровська висловила категоричну незгоду з рішенням Національного банку України (НБУ) про анулювання ліцензії на участь у платіжних системах. Вона вважає це рішення несправедливим та необґрунтованим.

Про це йдеться у заяві, яка є у розпорядженні ЕП.

"Ми категорично не згодні з рішенням НБУ, вважаємо його несправедливим та необґрунтованим. Звертаємось до СБУ з проханням опублікувати докази того, що дії нашої компанії можуть бути загрозою нацбезпеці. Ми точно знаємо, що таких доказів немає", - заявила вона.

"На жаль, ми стали об'єктом безпрецедентного тиску на бізнес і нашу репутацію", - констатувала власниця Fondy. "І ми не маємо іншого вибору, окрім як захищатися всіма доступними законними способами".

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Нагадаємо:

Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (діє під брендом "Fondy") у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Раніше ЕП писала про Fondy у контексті звинувачень анонімних телеграм-каналів проти сервісy Uklon. Fondy – одна із систем, з якою співпрацює Uklon.

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У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йшлося, що Fondy працювала в РФ, зокрема після 2014 року. У компанії зазначали, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.

Як повідомили ЕП співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.

ЕП звернулася із запитом до СБУ, аби дізнатися, чи підозрює вона Fondy у зв'язках з країною-агресором.

"Офіційно служба цю інформацію не підтвердила і не спростувала, пославшись на те, що "в інтересах національної безпеки СБУ не розголошує деталі контррозвідувальної діяльності до ухвалення рішення за її результатами". Водночас співрозмовники видання в правоохоронних органах зазначили, що зв'язок між Fondy та Росією є. Його детально досліджують, аби вжити відповідних заходів", - йшлося у статті ЕП.

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