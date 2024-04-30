"Такі ж громадяни України, як і інші": у ТЦК відреагували на мобілізацію водіїв фур
Відправлення водіїв вантажівок до ТЦК та СП пов'язана з тим, що під час огляду документів не завжди є можливість на місці перевірити всі військово-облікові дані.
Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.
У центрі комплектування акцентували, що водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України, як і інші.
"Під час огляду документів на КПП не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. Це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних", - заявили в ОТЦК та СП.
У пресслужбі наголосили, що вантажівка у такому випадку залишається під наглядом представників правоохоронних органів.
"Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", - додали у пресслужбі.
Водночас скарги водіїв про доправлення до центрів комплектування силоміць не прокоментували.
Нагадаємо:
Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.
Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.
У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.