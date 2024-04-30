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Ремонт "синьої" гілки київського метро обіцяють закінчити до осені: розпочато демонтаж тунелю

Вівторок, 30 квітня 2024, 14:15 - Володимир Тунік-Фриз
 
КМДА

Між станціями київського метрополітену "Деміївська" та "Либідська" почали демонтувати залізобетонні конструкції вздовж тунелю.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

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Київський метрополітен наголошує, що причиною аварії на "синій гілці" є помилкові та неякісні проєктні рішення під час будівництва.

У повідомленні зазначають, що роботи можуть закінчити до кінця літа 2024 року.

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Нагадаємо:

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Київ метрополітен Кличко КМДА
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