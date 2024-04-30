Ремонт "синьої" гілки київського метро обіцяють закінчити до осені: розпочато демонтаж тунелю
Між станціями київського метрополітену "Деміївська" та "Либідська" почали демонтувати залізобетонні конструкції вздовж тунелю.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Наразі, для прискорення виконання робіт, спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів", - йдеться у повідомленні.
Наразі здійснюють розробку котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь та видалення демонтованого бетону. Крім того, проводять хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.
Київський метрополітен наголошує, що причиною аварії на "синій гілці" є помилкові та неякісні проєктні рішення під час будівництва.
У повідомленні зазначають, що роботи можуть закінчити до кінця літа 2024 року.
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Нагадаємо:
Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".