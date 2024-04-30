"Власна справа": більше 16 тисяч українців отримають мікрогранти на розвиток бізнесу

Від початку дії програми "Власна справа" її переможцями вже стали понад 16 тисяч українців, які отримають 3,8 мільярда на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України,

Зазначається, що цього року переможцями сьомої хвилі програми стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи 127 млн грн.

Більшість переможців – підприємці, які беруть грант, щоб інвестувати у розвиток свого бізнесу, нарощування обсягів продукції чи послуг, освоєння нових видів діяльності.

Реклама:

Загалом переможці програми створять понад 35 тисяч нових робочих місць в усіх регіонах країни, наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів сьомої хвилі 50% жінок, 41% чоловіків та 9% юридичних осіб.

Де найбільше отримували гранти:

Реклама:

Львівська область (70 осіб);

Івано-Франківська область (60 осіб);

Київська область (42 особи);

Київа (39 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами сьомої хвилі є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; тимчасове розміщування й організація харчування; переробна промисловість.

Мінекономіки

Нагадаємо:

Від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 500 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, загалом вони отримають гранти на 220 млн грн.