Митники викрили "ділків", які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони

фото: державна митна служба

Мешканець Київської області намагався незаконно продати сім автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги військовим.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"Підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці під час проведення спільних з Національною поліцією України заходів викрито відразу 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків", – йдеться у повідомленні.

Вживані автомобілі Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen та два авто Opel через оголошення про продаж намагався реалізувати на території Бучанського району Київщини місцевий мешканець. Вже навіть знайшлися потенційні покупці, які приїхали обирати автомобіль.

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Згідно електронної бази даних митниці, зазначені автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога, наголосили у Державній митній службі.

"Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів", – наголосили у ДМС.

Економічна правда

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