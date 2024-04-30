Митники викрили "ділків", які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони
Мешканець Київської області намагався незаконно продати сім автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги військовим.
Про це повідомили у Державній митній службі.
"Підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці під час проведення спільних з Національною поліцією України заходів викрито відразу 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків", – йдеться у повідомленні.
Вживані автомобілі Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen та два авто Opel через оголошення про продаж намагався реалізувати на території Бучанського району Київщини місцевий мешканець. Вже навіть знайшлися потенційні покупці, які приїхали обирати автомобіль.
Згідно електронної бази даних митниці, зазначені автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога, наголосили у Державній митній службі.
"Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів", – наголосили у ДМС.
Економічна правда