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Карташов залишив посаду директора українського фонду стартапів

Вівторок, 30 квітня 2024, 14:00 - Володимир Тунік-Фриз

Павло Карташов залишив посаду директора Українського фонду стартапів, яку він обіймав посаду протягом 5 років, з моменту заснування фонду.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Український фонд стартапів займається пошуком та державною підтримкою перспективних бізнес та технологічних ініціатив. Він був створений у 2018 році за ініціативи Міністерства фінансів. Заявки фонд почав приймати у 2019 році.

Павло Карташов був директором фонду із 2019 року, коли він почав свою роботу.

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За словами Карташова, з 2019 року він видав понад 16 мільйонів доларів грантів.

Економічна правда

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