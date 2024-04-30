Vodafone за 2023 рік заробив майже 22 мільярди

Чистий прибуток Vodafone Ukraine Group за 2023 рік зріс на 9%, до 22,6 мільярди гривень.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Як повідомляють у компанії, зростання на 9%, підтримане 17% зростанням доходів від передачі даних завдяки збільшенню споживання.

Показник OIBDA зріс на 13%.

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Чистий прибуток зріс на 361%, завдяки стабілізації національної валюти, зростанню OIBDA та меншим знеціненням і збиткам внаслідок впливу війни у порівнянні з 2022 роком.

Нагадаємо:

Vodafone Group Plc погодилася продати свій італійський бізнес компанії Swisscom AG за 8 мільярдів євро (близько 8,7 мільярда доларів). Також оголошено про викуп акцій на суму 4 мільярди євро. Ці кроки спрямовані на оптимізацію діяльності Vodafone та підвищення ціни акцій, яка останнім часом знижувалася.

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