"Укренерго" залучало аварійну допомогу з Польщі та Румунії через брак електрики

У понеділок, 15 квітня, енергосистемі не вистачало електроенергії для покриття потреб з 20 до 22 години. Через це енергетики залучили аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії обсягом 800 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Вчора, 15 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії загальним обсягом 800 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

В години добового максимуму споживання з 19:00 до 22:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

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