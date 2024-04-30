БЕБ викрило у київському бізнес-центрі незаконне казино та колл-центр, який ошукував українців

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

"Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому", - розповіли у Бюро.

Детективи провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.

Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів вилучено майже 135 тисяч доларів та близько 5 тисяч євро готівкою.

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Директору бізнес-центру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України.

На четвертому поверсі тієї ж будівлі виявлено кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

"Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався", - розповіли деталі детективи.

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Під час обшуку вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.

За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Економічна правда.