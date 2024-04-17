Потребление электроэнергии выросло на 7%: "Укрэнерго" снова призывает экономить

С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"С утра потребление превышает вчерашний уровень почти на 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции - необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях.

Но после трех российских массированных атак такой возможности нет - тепловые электростанции являются одной из основных целей вооруженных ударов россиян. Импорта, который является нормальным рыночным средством покрытия дефицита в энергосистеме, сегодня почти вдвое меньше", - говорится в сообщении.

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В компании добавили, что поддержать безопасную работу энергосистемы помогут следующие действия:

не включайте обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;

не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многие другие;

выключите лишнее освещение и электроприборы.

Бизнес и промышленность также призвали к экономии:

просят уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно в вечерние часы с 19.00 до 22.00;

пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.

Напомним:

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Из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии на 6,5%, что требует дополнительного включения 3-4 блоков на тепловых электростанциях.

Экономическая правда