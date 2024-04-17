Потребление электроэнергии выросло на 7%: "Укрэнерго" снова призывает экономить
С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.
Об этом заявили в "Укрэнерго".
"С утра потребление превышает вчерашний уровень почти на 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции - необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях.
Но после трех российских массированных атак такой возможности нет - тепловые электростанции являются одной из основных целей вооруженных ударов россиян. Импорта, который является нормальным рыночным средством покрытия дефицита в энергосистеме, сегодня почти вдвое меньше", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что поддержать безопасную работу энергосистемы помогут следующие действия:
- не включайте обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;
- не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многие другие;
- выключите лишнее освещение и электроприборы.
Бизнес и промышленность также призвали к экономии:
- просят уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно в вечерние часы с 19.00 до 22.00;
- пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.
Напомним:
Из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии на 6,5%, что требует дополнительного включения 3-4 блоков на тепловых электростанциях.
Экономическая правда