Телеграм перетне позначку в 1 мільярд користувачів протягом року - Дуров

Генеральний директор соцмережі Telegram Павло Дуров повідомив, що у компанії очікують, що телеграм досягне 1 мільярда користувачів до кінця 2024 року.

Про це він сказав в інтерв'ю американському журналісту, колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону у соцмережі X.

"Ми, ймовірно, перетнемо мільярд щомісячних активних користувачів протягом року", - сказав Дуров

Ep. 94 The social media app Telegram has over 900 million users around the world. Its founder Pavel Durov sat down with us at his offices in Dubai for his first on-camera interview in almost a decade. pic.twitter.com/NEb3KzWOg8

Реклама: