У Telegram з'явиться функція обмеження кола відправників повідомлень

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що з початку наступного тижня всі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення.

Про це він написав у Telegram.

За словами Дурова, 4 дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів.

"Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності.

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У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів", - написав він.

Дуров анонсував, що з початку наступного тижня всі користувачі з РФ, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення.

"Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації подібного спаму", - додав він.

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Нагадаємо:

Очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов каже, що месенджер Telegram становить проблему для національної безпеки України.

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

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Економічна правда