Збій у роботі Telegram: користувачі не можуть завантажити медіафайли
Вівторок, 2 квітня 2024, 20:03 -
Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі месенджера та проблеми із завантаження медіафайлів.
Про це відомо з графіка моніторингового сервісу Downdetector.
Згідно з даними Downdetector проблеми в роботі Telegram почались близько 7 години вечора. Також користувачі повідомляють, що не вдається завантажити медіафайли.
Зазначається, що близько 40% користувачів скаржаться на підключення до сервера, натомість 28% – повідомляють про проблеми із додатком, та 33% – із проблемами при відправленні чи отриманні повідомлення.
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Нагадаємо:
Компанія Telegram отримала від української влади перелік "потенційно проблемних" каналів та перевіряє їхній контент на відповідність правил месенджера.
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