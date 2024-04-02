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Збій у роботі Telegram: користувачі не можуть завантажити медіафайли

Вівторок, 2 квітня 2024, 20:03 - Ігор Пилипів

Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі месенджера та проблеми із завантаження медіафайлів.

Про це відомо з графіка моніторингового сервісу Downdetector.

Згідно з даними Downdetector проблеми в роботі Telegram почались близько 7 години вечора. Також користувачі повідомляють, що не вдається завантажити медіафайли.

Зазначається, що близько 40% користувачів скаржаться на підключення до сервера, натомість 28% – повідомляють про проблеми із додатком, та 33% – із проблемами при відправленні чи отриманні повідомлення.

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Нагадаємо:

Компанія Telegram отримала від української влади перелік "потенційно проблемних" каналів та перевіряє їхній контент на відповідність правил месенджера.

telegram технології
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