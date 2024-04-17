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Телеграм пересечет отметку в 1 миллиард пользователей в течение года - Дуров

Среда, 17 апреля 2024, 13:27 - Владимир Туник-Фриз

Генеральный директор соцсети Telegram Павел Дуров сообщил, что в компании ожидают, что Телеграм достигнет 1 миллиарда пользователей до конца 2024 года.

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону в соцсети X.

"Мы, вероятно, пересечем миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года", - сказал Дуров

Сейчас Телеграмм имеет 900 тысяч пользователей.

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