Телеграм пересечет отметку в 1 миллиард пользователей в течение года - Дуров

Генеральный директор соцсети Telegram Павел Дуров сообщил, что в компании ожидают, что Телеграм достигнет 1 миллиарда пользователей до конца 2024 года.

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону в соцсети X.

"Мы, вероятно, пересечем миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года", - сказал Дуров

