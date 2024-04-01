Швеція виділила 3,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу для України

Уряд Швеції виділила близько 40 мільйонів шведських крон (3,7 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Мінреінтеграції України з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

Стокгольм надає цю підтримку через продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй (ООН).

У грудні Швеція виділила Україні 1,4 мільярда крон, які, зокрема спрямували на підтримку населення країни взимку.

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Минулого тижня шведський міністр оборони Пол Йонсон підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.

Окремо Йонсон наголосив, що Європа повинна посилити свою військову підтримку України та "компенсувати частину підтримки, яка зменшується", маючи на увазі США.

У серпні 2023 року під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.

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Восени ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.

Європейська правда