У Міненерго розповіли, які регіони отримають нову допомогу від Швеції на енергетичну інфраструктуру

Уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакету допомоги для потреб української енергетики, з якого близько 42,5 мільйона євро партнери спрямують до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Ще майже 12,7 мільйона євро підуть на підтримку енергетики через Програму розвитку ООН в Україні.

Надані кошти буде витрачено на постачання енергообладнання (генераторів, трансформаторів та ін.) і відновлення енергетичної інфраструктури Харківської, Одеської, Миколаївської та Київської областей.

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Йдеться передусім про забезпечення енергопостачання об’єктів критичної соціальної інфраструктури - шкіл, лікарень, транспорту та водопостачання.

Нагадаємо, що Швеція є одним із найбільших спонсорів Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок на суму у майже 25,3 мільйона євро.

Окрім цього, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала із Швеції 122 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 357 тонн, зокрема сотні генераторів, трансформаторів, лічильників газу, електричний кабель та інше устаткування для відновлювальних робіт і ремонтів.

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Нагадаємо:

Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 млрд шведських крон (близько 1,16 млрд євро).