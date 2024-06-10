Volvo відкликає понад 70 тисяч нових електрокарів EX30 через програмний збій

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Автовиробник зі Швеції Volvo відкликає всі випущені електричні спортивні позашляховики EX30 після виявлення помилки в програмному забезпеченні дисплея.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Повідомляється, що шведська компанія почала поставляти нову модель наприкінці 2023 року, але зараз відкликає майже 72 000 випущених автомобілів.

В компанії кажуть, що проблеми виникли після того, як минулого року вони відклали запуск свого флагманського електромобіля EX90 до середини 2024 року через помилки в програмному забезпеченні, оскільки вони впроваджують досконаліші технології у свої авто.

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"Внутрішнє розслідування виявило потенційну проблему на автомобілях EX30, яка може призвести до того, що на центральному екрані замість передбачуваної інформації для водія та інформаційно-розважальної системи буде відображатися тестовий екран", – йдеться в заяві компанії.

Інші моделі Volvo не постраждали, і проблема буде вирішена за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення. Повідомлень про пов'язані з цим нещасні випадки або травми не надходило, додали в компанії.

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Компанії ЄС прагнуть зменшити свою залежність від Китаю, оскільки Брюссель може ввести додаткові мита на товари з КНР.

Volvo зі штаб-квартирою у Швеції, мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, розглядає плани перенесення виробництва деяких авто з КНР до Бельгії.