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Швеция выделила 3,7 миллиона долларов на гуманитарную помощь для Украины

Понедельник, 1 апреля 2024, 09:22 - Европейская правда

Правительство Швеции выделило около 40 миллионов шведских крон (3,7 миллиона долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минреинтеграции Украины со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Стокгольм оказывает эту поддержку через продовольственную программу Организации Объединенных Наций (ООН).

В декабре Швеция выделила Украине 1,4 миллиарда крон, которые, в частности направили на поддержку населения страны зимой.

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На прошлой неделе шведский министр обороны Пол Йонсон подтвердил, что после окончательного вступления в Североатлантический Альянс страна не исключает возможности поставки своих истребителей Gripen в Украину.

Отдельно Йонсон подчеркнул, что Европа должна усилить свою военную поддержку Украины и "компенсировать часть поддержки, которая уменьшается", имея в виду США.

В августе 2023 года во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.

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Осенью СМИ сообщали, что правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.

Европейская правда

Швеция
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