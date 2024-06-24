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Шведська організація з підтримки інвестицій відкрила офіс у Києві

Понеділок, 24 червня 2024, 18:01 - Віктор Волокіта

Сьогодні в Києві своє представництво відкриває Business Sweden — організація, що допомагає шведським компаніям досягти успіху за кордоном та працює на більш ніж 40 міжнародних ринках.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Швеція зацікавлена в збільшенні інвестицій в Україну. Говорили про це з Міністром з питань розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоганом Форсселлом і представниками шведського бізнесу", - написав у Telegram Шмигаль. 

Він також додав, що запросив шведський бізнес інвестувати в Україну вже зараз.

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Зокрема, як вважає прем'єр-міністр, найбільший потенціал для зростання України мають такі сектори: енергетика, транспорт і логістика, агропродовольчий сектор, критичні матеріали, IT та діджиталізація, зелений перехід, переробна промисловість.

Нагадаємо: 

Німецький Baader Bank виходить на ринок біржових фондів зі стратегією, яка буде використовувати штучний інтелект для вибору акцій.

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Економічна правда

Шмигаль Швеція інвестиції
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