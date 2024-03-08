Всі розділи
Укр / Рус

Франція допомагатиме Держаудитслужбі з переходом на євростандарти фінансового контролю

П'ятниця, 8 березня 2024, 12:47 - Анастасія Жарикова
 
Держаудитслужба

Держаудитслужба та французька агенція "Expertise France" підписали меморандум про співробітництво у розробці нормативно-правових документів фінансового контролю згідно зі стандартами ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

Зазначається, що підписаний документ передбачає розширення співпраці з французькими колегами як у частині боротьби з шахрайством та іншими фінансовими порушеннями, що можуть впливати на фінансові інтереси ЄС, так і щодо зміцнення потенціалу ДАСУ в проведенні державного фінансового контролю, зокрема у період дії воєнного стану, а також під час відновлення зруйнованих війною регіонів.

"Партнерство Держаудитслужби з французькою агенцією "Expertise France" дозволить залучати фахівців для розробки законодавчих та нормативно-правових рішень, які Україна зобов’язалася ухвалити згідно своїх зобов’язань, взятих у рамках Угоди з ЄС. Ми вдячні нашим французьким колегам за готовність співпрацювати та надавати необхідні консультації, а також за технічну допомогу", – зазначила очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Реклама:

Також Меморандумом передбачається надання підтримки у модернізації матеріально-технічної бази Держаудитслужби.

Французьке агенція міжнародного технічного співробітництва "Expertise France" входить до групи Французького агентства розвитку та підпорядковується Міністерству Європи та закордонних справ і Міністерству економіки, фінансів, промислового суверенітету та диджиталізації Франції.

Економічна правда

Реклама:
аудит Україна Франція ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
Аудит Міноборони виявив безпідставні виплати "бойових" на майже 190 мільйонів 29 лютого 2024, 13:47
Нацбанк призначив очільницю департаменту внутрішнього аудиту 20 лютого 2024, 20:30
Аудит виявив проблеми з ІТ-інфраструктурою в дипустановах ЄС 31 січня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті