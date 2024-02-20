Нацбанк призначив очільницю департаменту внутрішнього аудиту

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Новим директором департаменту внутрішнього аудиту НБУ Рада Національного банку з 20 лютого 2024 року призначила Олену Авраменко.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Вадим Миронюк, який до цього очолював департамент, за рішенням Ради НБУ звільнений з посади згідно з поданою заявою.

До сфери відповідальності новопризначеного директора департаменту внутрішнього аудиту належатиме, зокрема, оцінювання ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та виконання управлінських функцій, що забезпечуються структурними підрозділами НБУ, відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту.

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Відповідно до ЗУ "Про Національний банк України" керівник підрозділу внутрішнього аудиту Нацбанку призначається строком на п’ять років.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту належить до повноважень Ради НБУ. Департамент внутрішнього аудиту входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", керівництво якою здійснює голова НБУ Андрій Пишний.

"Посилення ефективності внутрішнього контролю Національного банку буде основним завданням для новопризначеного директора департаменту внутрішнього аудиту. Сподіваюся на змістовну та результативну роботу в цьому напрямі", - заявив Пишний.

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Олена Авраменко має більше 15 років досвіду роботи у сфері внутрішнього аудиту, в тому числі на керівних посадах, додали в НБУ.

До призначення на посаду директора департаменту внутрішнього аудиту НБУ, Авраменко обіймала посаду заступника директора - начальника управління аудиту фінансово-адміністративної діяльності та грошового обігу цього департаменту.

Загалом у Нацбанку вона працює з грудня 2015 року. До цього працювала в банках, зокрема у 2010-2015 роках – у АТ "УКРСИББАНК" (є частиною міжнародної фінансової групи BNP Paribas), повідомили в НБУ.

Економічна правда