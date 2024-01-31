Аудит виявив проблеми з ІТ-інфраструктурою в дипустановах ЄС

Рахункова палата Європейського Союзу виявила проблеми з доступом до секретних розвідувальних даних та якістю ІТ-інфраструктури в Європейській службі зовнішніх справ (ЄСЗС) – зовнішньополітичного відомства ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Звіт аудиторів ЄС вказує на недоліки в управлінні ІТ-ресурсами в дипломатичній службі ЄС. Там зокрема вказано, що ЄСЗС "не вистачає інструментів для ефективної співпраці та управління знаннями", а "недоліки ІТ також перешкоджають обміну" інформації.

Під час підготовки звіту Рахункова палата опитала посадовців 145 делегацій ЄС за кордоном. Майже половина сказала, що їм не визначає зручних ІТ-інструментів для безпечного обміну конфіденційними документами з Єврокомісією та іншими установами.

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Посадовці також вказували на проблеми під час використання систем через з’єднання Wi-Fi.

"Ми не стверджуємо, що із систем можуть "витекти" дані або що вони небезпечні, але заходи безпеки роблять їх громіздкими у використанні. Є ризик, що люди намагаються їх обійти, і ми хочемо цього ризику уникнути", — сказав аудитор ЄС, який працював над звітом.

ЄС уже давно постає перед проблемами в обміні інформацією, особливо розвідданими, часто через брак довіри між національними дипломатичними службами та недовіру до заходів безпеки, які застосовуються, щоб зберігати конфіденційну інформацію в таємниці.

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В останні роки інституції Євросоюзу також стали об’єктами кіберінцидентів, зокрема хакерських атак.

На цьому тлі в грудні в ЄС досягли попередньої згоди щодо регламенту про кіберсолідарність, який передбачає посилене реагування на кіберінциденти й кіберспівпрацю в ЄС.

Європейська правда