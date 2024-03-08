Франция будет помогать Госаудитслужбе с переходом на евростандарты финансового контроля

Госаудитслужба

Госаудитслужба и французское агентство "Expertise France" подписали меморандум о сотрудничестве в разработке нормативно-правовых документов финансового контроля согласно стандартам ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.

Отмечается, что подписанный документ предусматривает расширение сотрудничества с французскими коллегами как в части борьбы с мошенничеством и другими финансовыми нарушениями, которые могут влиять на финансовые интересы ЕС, так и по укреплению потенциала ГАСУ в проведении государственного финансового контроля, в частности в период действия военного положения, а также при восстановлении разрушенных войной регионов.

"Партнерство Госаудитслужбы с французским агентством "Expertise France" позволит привлекать специалистов для разработки законодательных и нормативно-правовых решений, которые Украина обязалась принять согласно своим обязательствам, взятым в рамках Соглашения с ЕС. Мы благодарны нашим французским коллегам за готовность сотрудничать и предоставлять необходимые консультации, а также за техническую помощь", - отметила руководительница Госаудитслужбы Алла Басалаева.

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Также Меморандумом предусматривается оказание поддержки в модернизации материально-технической базы Госаудитслужбы.

Французское агентство международного технического сотрудничества "Expertise France" входит в группу Французского агентства развития и подчиняется Министерству Европы и иностранных дел и Министерству экономики, финансов, промышленного суверенитета и диджитализации Франции.

Экономическая правда

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